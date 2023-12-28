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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

«سون» على رأس تشكيل توتنهام لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام
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أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة برايتون أند هوف ألبيون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق توتنهام، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره برايتون بملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الكوري الجنوبي سون هيونج مين، على رأس تشكيل توتنهام، حيث يقود الهجوم رفقة برينان جونسون والبرازيلي ريتشارليسون، والسويدي ديجان كولوسيفسكي.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يأتي برايتون تاسعًا وفي رصيده 27 نقطة.

تشكيل توتنهام لمواجهة برايتون

حراسة المرمى: فيكاريو 

خط الدفاع: بورو - أودوجيو - دافيز - إميرسون 

خط الوسط: بابي سار - هويبيرج - ديجان كولوسيفسكي

وفي الهجوم: سون هيونج مين - ريتشارليسون -  برينان جونسون.

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