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الخميس 28 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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فضائيات

متحدث أونروا في الأراضي المحتلة: عدد كبير من النازحين في قطاع غزة يعيشون بلا مأوى

كاظم أبو خلف، متحدث
كاظم أبو خلف، متحدث الأونروا في الأراضي المحتلة
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قال كاظم أبو خلف، متحدث الأونروا في الأراضي المحتلة، إن 90% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، متابعًا: عدد كبير من النازحين في قطاع غزة يعيشون بلا مأوى، ولم يعد هناك مكان يذهب إليه الفلسطينيون، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من أجل إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدًا أن العملية العسكرية في قطاع غزة تعرقل الاستجابة الإنسانية إلى الفلسطينيين.

وأضاف «أبو خلف»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن عددا كبيرا من النازحين في قطاع غزة يعيشون بلا مأوى ولم يعد هناك مكان يذهب إليه الفلسطينيون، وأكد أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تعرقل الاستجابة الإنسانية للفلسطينيين، وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي، وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.

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