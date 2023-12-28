برلماني: دعوة السيسي لاستكمال الحوار الوطني انطلاقة للمستقبل ومشاركة وطنية

أكد النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ، أهمية دعوة الرئيس السيسي لاستكمال الحوار الوطني بعد انجاز الانتخابات الرئاسية، قائلا: انها دعوة في وقتها تماما ولصالح المستقبل، وبعدما اثبت الحوار الوطني نجاحه الشديد واقترابه من كل الملفات ومناقشتها بحرية تامة.

وأشار أبو عايشة فى تصريحات صحفية له اليوم، إلي أن دعوة الرئيس السيسي لعودة جلسات الحوار الوطني إلى طاولة المناقشات، دليل قاطع على حرص القيادة السياسية على مشاركة المصريين في مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر، وتفعيل الديمقراطية والعمل المشترك في إطار بناء الجمهورية الجديدة. والمشاركة الحقة في اتخاذ القرار خاصة وان القيادة السياسية تتابع توصيات ومخرجات الحوار الوطني وتتفاعل معها.

ونوه أبو عايشه بحرص القيادة السياسية على تفعيل كافة مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، وتوجيه الحكومة للاستجابة المباشرة لها وتنفيذها ، وهو ما يؤكد ان الحوار ليس نقاش سياسي بين مختلف الأطراف والقوى الوطنية ولكن توصياته محل نظر السلطة التنفيذية .

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، ان عودة الحوار الوطني، خطوة من خطوات إثراء الحياة السياسية في مصر التي تشهد زخمًا كبيرًا الآن، بعد المشهد المشرف والحضاري والاقبال الهائل على التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية.

واختتم بالقول، إن المناخ الذي أفرزته الانتخابات الرئاسية ستكون دفعة هائلة للحوار الوطني، ولمخرجاته الفترة المقبلة.