خلل فى القيادة.. الاستعلام عن صحة 3 أشخاص أصيبوا فى انقلاب سيارة باطفيح

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 اشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي بالقرب من اطفيح، تمهيدًا لسؤالهم عن ملابسات الحادث، كما أمرت بالتحفظ على السائق والسيارة المتسببة بالحادث للتحقيق، كما كلفت المباحث بالتحريات حول الحادث.

وقد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وإنقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.