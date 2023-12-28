حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة في العمرانية

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 3 عناصر إجرامية المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" باستخدام دراجة نارية بعد ارتكابهم 9 وقائع بدائرة قسم شرطة العمرانية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

وكانت قد تعددت بلاغات سرقة الهواتف أمام المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الوقائع 3 عناصر إجرامية من بينهم عميل "سيئ النية" لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بالجيزة

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهم بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 9 وقائع بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات "9 هواتف محمولة " والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.