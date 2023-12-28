حصاد 2023.. العراق يكشف عدد المتهمين في قضايا الإرهاب والمخدرات

كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، أن عدد المقبوض عليهم في قضايا المخدرات بلغ (14،857) متهما خلال العام 2023 بينهم 140 تاجرا دوليا، وأشارت إلى أن عدد المحكومين بجريمة المخدرات بلغ أكثر من 7 آلاف شخص، فيما بينت انها توزعت بين الإعدام والسجن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، أن حصيلة الإرهابيين الذين تم القبض عليهم 5589 متهما وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، بينما قتل 65 ارهابيا، بحسب ما أورده موقع السومرية نيوز.

وبحسب العميد ميري، فإن وزارة الداخلية العراقية حققت من خلال مديرية مكافحة الإتجار بالبشر انخفاضا بنسبة 80٪ في مجال المتاجرة بالأعضاء البشرية وبيع النساء والاطفال خلال عام 2023 بعد جهود استثنائية في ملاحقة مرتكبيها.