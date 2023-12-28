نقيب الفلاحين: بورسعيد أصبحت محافظة متكاملة

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن محافظة بورسعيد محافظة تجارية وصناعية واتجاهها للتوسع في المجال الزراعي بجانب أنها منطقه لوجستية يجعلها محافظة متكاملة، لافتا إلي أن محافظة بورسعيد احدي تسع محافظات في مصر يصرح لها بزراعة الارز

واضاف عبدالرحمن، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير وتطهير بحيرة المنزلة بجانب ان محافظة بورسعيد تطل علي البحر الابيض المتوسط يجعلها من المحافظات الكبيره في الانتاج السمكي وكونها منطقة لوجستية فانها احدي اهم المحافظات في الانتاج الحيواني بالإضافة الي ان محافظة بورسعيد من المحافظات الواعده في المجال الزراعي

واشار عبدالرحمن ان بورسعيد تزرع نحو 140 ألف فدان من مختلف المحاصيل المهمة، حيث يزرع بها نحو 29 ألف فدان من الارز ونحو 30 ألف فدان من البنجر، كما تزرع القمح والقطن والكثير من المحاصيل العلفية.



وأكد أبوصدام، أن تحول محافظة بورسعيد إلي الزراعة أمر طبيعي خاصة انها تمتلك اراضي زراعيه خصبة في ظل اهتمام الدولة بها لتكون من المحافظات المنتجة زراعيا وظهر ذلك جليا في تقنين الأراضي الزراعيه بالمحافظه وتسليم 127 من عقود تمليك الأراضي للمزارعين بجنوب وشرق بورسعيد خلال احتفالية عقدت بالديوان العام تم خلالها توزيع العقود على عدد من المزارعين بمناطق سهل الطينة و سهل الحسينية و مثلث الخير كما يتضمن برنامج زيارة الوزراء تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ببورسعيد، في خطوة مهمة لتشجيع المزارعين علي الاستمرار في الزراعة.