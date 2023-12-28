إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الصحراوي بالجيزة

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلي الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وإنقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.