تحويلات مرورية بمحور الاوتوستراد لاستكمال مشروع كوبرى السيارات

قررت الادارة العامة لمرور القاهرة ، اجراء تحويلات مرورية لإستكمال أعمال مشروع إمتداد محور حسب الله الكفراوى "محور 3 يوليو" كوبرى سيارات أعلى محور الأوتوستراد لمدة 5 ايام .



تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.وذلك تزامناً مع إستكمال أعمال مشروع إمتداد محور حسب الله الكفراوى "محور 3 يوليو" كوبرى سيارات اعلى محور الأوتوستراد، الأمر الذى يتطلب رفع كمرات معدنية أعلى محور الأوتوستراد مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية : الإتجاه القادم من حلوان تجاه مناطق المعادى، يتم إستكمال حركة سير المركبات بمحور الأوتوستراد "بالفراغات بين الأعمدة" إتجاه مناطق المعادى.



أما الإتجاه القادم من مناطق المعادى، تجاه حلوان سيتم تنفيذ التحويلات المرورية للمركبات يميناً تجاه محور حسب الله الكفراوى فالدوران والعودة فيميناً عمارات نيركو فيساراً شارع 233 فيساراً شارع شمال طره تجاه محور الأوتوستراد مرة أخرى، وتحويل مركبات النقل من أعلى الطريق الدائرى لإستكمال السير تجاه طريق العين السخنة فالدائرى الأوسطى.



وقال مصدر امنى ،يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار 5 ليالى إبتداءً من يوم الجمعة الموافق 29/12/2023 الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" حتى 6 صباحاً من نفس اليوم.



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.