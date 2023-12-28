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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أزهر مطروح: انتهاء امتحانات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول

عبد العظيم سالم رئيس
عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية
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قال عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وسط متابعات مكثفة من قيادات الأزهر بالمحافظة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، سير امتحانات النقل، بلجنة بنين مطروح النموذجي، للاطمئنان على حسن الأداء، والالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات، موجها بتوفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، مشددًا على فرض الانضباط، وإنهاء أعمال التصحيح والرصد بكل شفافية دون تأجيل.

يذكر أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي يؤدون امتحانات اليوم الختامي في مادتي العلوم والمهارات المهنية، بينما امتحن طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، فيما تبدأ امتحانات النقل الثانوي للقسمين العلمي والأدبي اعتبارًا من السبت الموافق 30/12/2023.

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