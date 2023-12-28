حزب حماة الوطن يهنئ بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ بعيد الميلاد المجيد.. صور

زار وفد من حزب حماة الوطن، بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ؛ لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، داعين الله- عز وجل- أن يجعل أيام مصر كلها أعياد وترابط، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان في استقبالهم الأب إرميا نشأت راعي البازيليك.

تكاتف أبناء الوطن

أكد الوفد خلال الزيارة أن إظهار الفرح والسرور في المناسبات المشتركة، يدل على تكاتف أبناء الوطن، والتعاون الفعّال فيما بينهم.

كما أنه يبعث برسائل قوية لكل من يتربصون بالوطن بأن مصر أبيّة وقوية بأبنائها وجيشها وشرطتها، ولن يستطيع أحد أن يؤثر في وحدتنا، ورابطتنا الوطنية، أو أن يفرق بيننا، فنحن جميعًا يد واحدة نعمل؛ لأجل هدف واحد، هو الحفاظ على الوطن وبناء مستقبل أجياله.

كانت بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ قد احتفلت بعدة قداسات مختلفة، احتفالا بعيد الميلاد المجيد بحسب الطقس الغريغوري المصحح.

حيث ترأس الأب إرميا نشأت راعي للبازيليك قداسات عشية عيد الميلاد المجيد، بالطقس اللاتيني باللغتين الإيطالية والإنجليزية، وبالطقس القبطي، يعاونه الشماس الإنجيلي أنطوان عياد.

وشارك في القداسات شخصيات من جنسيات مختلفة، وقدم الأب إرميا الشكر لآباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المهنئين، والتهنئة لكل الحضور وتمنى لهم أعيادا ميلادية مجيدة وسعيدة.

وكانت بازيليك العذراء سيدة السلام، للكاثوليك، بشرم الشيخ، قد احتفلت بعيد تدشينها الثامن، في مارس الماضي بحضور الأنبا كلاوديو لوراتي مطران الكاثوليك الأجانب في مصر ووكيل مطرانية اللاتينية المنسينيور أنطوان توفيق، والأب ارميا نشأت راعي الكنيسة وبمشاركة جمع غفير من جميع الجاليات الإيطاليين والهنود والفلبينيين والمصريين.

3

2