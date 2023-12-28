محافظ بورسعيد: انتشار سيارات شفط وكسح مياه الأمطار والأطقم الفنية بجميع الأحياء

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عن انتشار سيارات شفط وكسح مياه الأمطار والأطقم الفنية وفرق الأحياء الميدانية فور سقوط الأمطار للتعامل السريع مع آثار مياه الأمطار بالشوارع، تزامنًا مع سقوط الأمطار، ومتابعة التغيرات في الأحوال الجوية والتعامل السريع مع آثار التقلبات الناتجة عن الطقس.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن جميع الأحياء ومدينة بور فؤاد على أتم الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير مستقرة المتوقعة خلال الفترة القادمة، ومعدات سحب وشفط المياه تنتشر في كل الأحياء.

كما أكد المتابعة اللحظية لحالة الطريق واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية على مستوى المحافظة لاحتواء المواقف الطارئة خلال موسم الشتاء والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار، فضلًا عن متابعة مدى كفاءة المعدات المستخدمة في سحب مياه الأمطار والأطقم الفنية العاملة عليها.