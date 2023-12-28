تعرف على أسعار العملات الأجنبية بداية تعاملات اليوم الخميس

حالة من الهدوء النسبي تسيطر على أسعار العملات العربية والأجنبية، أمام الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الخميس 28 ديسمبر2023، وفقاً لآخر تحديث علي شاشات عرض الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيهًا.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم في البنك التجاري الدولي سعر 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر العملة الاوروبية الموحدة ( اليورو) في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 33.95 جنيه للشراء و34.10 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري الي نحو 39.16 جنيه للشراء و23.35 جنيه للبيع.

وبلغ الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.99 جنيه للشراء و36.15 جنيه للبيع.

واستقر سعر الـ100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.65 جنيه للشراء و21.74 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري الي نحو 4.31 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

بينما حقق الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.61 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع.

وعلى صعيد اسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم .

وسجل سعر صرف الريال السعودي، أمام الجنيه المصري اليوم، حيث سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

وبلغ الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.34 جنيه للشراء و 100.80 جنيه للبيع.

ووصل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع.

استقر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.69 جنيه للشراء، و82.07 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

ووصل متوسط سعر صرف الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.46 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.

أما سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري فسجل نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.69 جنيه للبيع.