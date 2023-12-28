فلسطين.. إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات وسط رام الله

أصيب مواطنان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت في محيط دوار المنارة وسط مدينة رام الله، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال مراسل "وفا"، إن مواطنان فلسطينيان اصيبا بالرصاص، احداها بالصدر في دوار المنارة، والأخرى في البطن بعد إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبة في حي الطيرة وادخلتا الى غرفة العمليات بمجمع فلسطين الطبي بالمدينة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عدة مناطق في مدينتي رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطيرة وداهمت عمارة سكنية قرب مقر "وحدة الحراسات" واستجوبت قاطنيها حيث أبلغ عن اعتقال أحد المواطنين.

كما اقتحمت منزل عائلة العجولي بالبالوع ومحلا للصرافة مملوكا لهم في رام الله.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا والأحياء القريبة من سجن "عوفر" العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها.

وفي بيت لقيا اقتحمت قوات الاحتلال البلدة واعتقلت الشاب يوسف ناجح محمد ضيف الله (19 عاما)، كما اقتحمت قرية سنجل شمال المدينة، وقرية رافات.