أمام العدالة| محاكمة «قتلة طبيب التجمع» وتعويض عمرو أديب ضد محمد رمضان.. أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات المحاكم، اليوم الخميس، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا قتلة طبيب التجمع بهدف سرقته ودعوى تعويض عمرو أديب ضد محمد رمضان.

- الجنايات تحاكم قتلة طبيب التجمع بهدف سرقته

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس بهدف سرقته.



وكشف أمر إحالة المتهمين أنهم بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن 2 من المتهمين قتلا المجني عليه عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجوا له مخططًا محكمًا أهدوه سلفًا مع المتهمين الآخرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهما، فكمنت الأولى خارجه و خَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

أضاف أمر الإحالة أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمموا فاء بأدوات أعدنا إياها سلفًا وهي قفزان ولاصق طبي وسلك كهربائي النقطتاء من مسرح الواقعة، لشل مقاومته و الحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات أوشحة آت وصفها قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

- محاكمة مرتضى منصور في سب وقذف ممدوح عباس

تنظر الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك .

وسبق أن أجلت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية في وقت سابق، أولى جلسات الدعوى المقامة من ممدوح عباس والتي حملت رقم 10498 لسنة 2023 ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بتهمة السب والقذف.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح قضت في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.



- دعوى تعويض عمرو أديب ضد محمد رمضان

تنظر محكمة الجيزة دعوى تعويض عمرو أديب ضد محمد رمضان، بتهمة السب والقذف بمبلغ 3 ملايين جنيه .

وقضت المحكمة في وقت سابق بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا.



وتقدم دفاع عمرو أديب بطلب تعويض عما أصاب موكله من أضرار أدبية عقب صدور حكم نهائي ضد محمد رمضان بتغريمه 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف مقدم برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقاتها بقضية اتهام الفنان محمد رمضان تهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمد الفنان محمد رمضان إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق.



- محاكمة عاطل في الاتجار بالمخدرات في المرج



تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة المرج.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل عثر بحوزته كمية من المواد المخدرة بمنطقة المرج.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,150 كيلو جرام – كمية من عقار التامول المخدر – طبنجة صوت)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.