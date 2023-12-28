الرئيس الفرنسي يُجدد دعوته لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضرورة العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، في وقت تكثف فيه إسرائيل قصفها في الأيام الأخيرة على القطاع الفلسطيني.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، في بيان أمس الأربعاء، أن ماكرون أكد، خلال الاتصال، الحاجة الملحة لإيصال المساعدات اللازمة لسكان غزة وضرورة العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار.

وأشارت إلى أن فرنسا ستعمل "في الأيام المقبلة"، مع الأردن، على تنفيذ عمليات إنسانية في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 11 أسبوعا من قبل الجيش الإسرائيلي ردا على هجمات السابع من أكتوبر الماضي.

كما أكد ماكرون مجددا "تمسك فرنسا بأمن إسرائيل"، معربا في الوقت نفسه عن بالغ قلقه إزاء الخسائر البشرية الفادحة في صفوف المدنيين والوضع الإنساني الطارئ في قطاع غزة بينما يشتد القتال.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون "شدد أيضا على أهمية اتخاذ إسرائيل كافة الإجراءات اللازمة لوضع حد للعنف الذي يرتكبه بعض المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين".