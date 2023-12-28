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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يعود للمربع الذهبي بالفوز على إيفرتون

مباراة مانشستر سيتي
مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون
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حقق فريق مانشستر سيتي، فوزًا ثمينًا على مضيفه إيفرتون بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بتقدم التوفيز على السيتي بهدف للا شئ، حيث افتتح جاك هاريسون التهديف في الدقيقة 29 من صناعة زميله دوايت ماكنيل.

وفي الشوط الثاني، جاء رد مان سيتي سريعًا بهدف عن طريق فيل فودين في الدقيقة 53 من صناعة البرتغالي برناردو سيلفا.

وأضاف الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 64، ليضع السماوي في المقدمة، بعدما كان متأخرًا في النتيجة.

وعزز برناردو سيلفا فوز السيتي بهدف ثالث في الدقيقة 86، ليعود فريقه إلى المربع الذهبي من جديد بالرغم أن له مباراة مؤجلة.

وارتدى لاعبو فريق مانشستر سيتي في مباراتهم ضد إيفرتون، قمصانًا عليها شعار بطولة كأس العالم للأندية، التي حققتها كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا منذ أيام للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 37 نقطة، ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.

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