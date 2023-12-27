رسميًا.. لايبزيج يتعاقد مع نجم نابولي

أعلن نادي لايبزيج الألماني، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المقدوني إليف إلماس نجم نابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتعاقد لايبزيج مع إلماس، بعدما وقع لاعب خط الوسط على عقود انتقاله للنادي الألماني لمدة 4 سنوات ونصف.

وقال لايبزيج في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «إليف الماس سينضم الى لايبزيج قادمًا من نابولي في الأول من يناير المقبل».

وأضاف البيان: «اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا وقع عقدًا لأربع سنوات ونصف حتى يونيو عام 2028».

وأتم النادي الألماني بيانه، قائلًا: «سينضم لاعب الوسط إلى المعسكر التدريبي في إسبانيا مع بقية لاعبي الفريق في الثاني من يناير 2024».

وكشف لايبزيج في بيانه عن رقم قميص إلماس مع الفريق، حيث يرتدي لاعب نابولي السابق القميص رقم 6.

وخاض إلماس 55 مباراة دولية مع منتخب مقدونيا وسجل 12 هدفًا، وشارك في 16 مباراة مع نابولي بالموسم الجاري 2023-2024 في مختلف البطولات، وسجل هدفين ولم يصنع أي هدف.

وكان إليف إلماس، ضمن كتيبة نابولي، التي حققت إنجازًا تاريخيًا بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي بعد غياب سنوات طويلة عن منصات التتويج.