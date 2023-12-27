بوتين: حجم التجارة بين الهند وروسيا يشهد نموًا مستمرًا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن التبادل التجاري بين روسيا والهند يشهد نموًا مستمرًا، وأن هذا النمو يظهر بشكل خاص في مجالات مثل تصدير النفط الخام واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة.

وخلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار، أوضح بوتين أن حجم التجارة بين البلدين يشهد زيادة للعام الثاني على التوالي، والنمو يحدث بوتيرة مستقرة. كما أشار إلى أن معدل النمو لهذا العام يفوق ما تم تحقيقه في العام الماضي، وهذا يعكس التطور الإيجابي للعلاقات التجارية بين البلدين.

وأوضح بوتين أن حجم الأعمال التجارية تجاوز النمو الإجمالي الذي حققه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي. وأشار إلى أن هذا النمو يشمل مجالات متنوعة، مع التركيز الأساسي على الطاقة مثل النفط ومشتقاته والفحم، ولكنه أكد أيضًا أن التعاون يتسع في مجالات التكنولوجيا المتقدمة بين البلدين.