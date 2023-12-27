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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. أوكا يفاجئ مى كساب في عيد ميلادها

مى كساب
مى كساب
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احتفلت الفنانة مى كساب بعيد ميلادها، مع زوجها المطرب أوكا، وسط مجموعة من الأهل والأصدقاء شاكروها الإحتفال فى أجواء خاصة، وبدون ظهور لمشاهير الوسط الفنى.

وعلقت مى على مفاجأة زوجها لها "شكرا من جوه قلبي يا حبييي ع اليوم الحلو ده بجد أحلي مفاجأه ليه ولفريده ونوح ربنا يخليك لينا تعيش وتعملنا مفاجأت".

وتابعت "وشكرا لكل أصحابي وإخواتي اللي جم والله انتو نعمه من رب العالمين وشكرا أهلنا اللي علطول حوالينا يارب ديم النعم الكبيره وإحفظها من الزوال يارب الصحه والستر والرضا والسعاده عيد ميلاد مي وفريده ونوح".

شاركت مى كساب فى الموسم السينمائى الماضي بفيلم "هارلى"، بطولة محمد رمضان، أحمد داش، محمود حميده، مى كساب، مى عمر، حسنى شتا، إسماعيل فرغلى، باسل الزوار، حازم إيهاب، والإخراج محمد سمير.

يذكر أن الفنانة مى كساب شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، مى كساب، زينة، إيمان العاصى، عصام السقا، منه فضالى، أحمد داش، والإخراج محمد سامى.
 

مي كسااب
مي كسااب
مي كساب المطرب أوكا هارلى محمد رمضان محمود حميده جعفر العمدة هالة صدقى زينة