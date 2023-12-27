هل يفرض إنستا باي رسوما على تحويل الأموال في 2024؟.. خبيرة مصرفية توضح

كشف الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، حقيقة وتفاصيل فرض تطبيق «إنستا باي» رسوما على تحويلات الأموال اعتبارا من العام المقبل.

وقالت الخبيرة المصرفية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إنه لم يصدر أي قرار رسمي متعلق بفرض رسوم على التحويلات حتى الآن، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه من المتوقع فرض التطبيق رسوما اعتبارا من مطلع العام المقبل.

ورأت سهر الدماطي، أنه حالة إعلان فرض الرسوم على التحويلات فإنها ستهدف لتغطية حجم تحويلات ضخمة جدا واستيعاب أكبر قدر ممكن من العملاء الذين يصل عددهم إلى 37 مليون عميل في القطاع المصرفي، مؤكدة أن خدمة «إنستا باي» لاقت نحاج كبيرا جدا لكونها توفر وقت ومجهود.

