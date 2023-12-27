غرفة المطاعم السياحية: إجمالي إيرادات العام المالي الحالى بلغ 12 مليون جنيه

عقدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، اليوم الأربعاء، اجتماعها العادي، برئاسة عادل المصري رئيس لجنة تسيير الأعمال، ومحمد عامر رئيس الادارة المركزية للمنشآت والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة، وكذا عددا كبيرا من أعضاء الغرفة أصحاب المطاعم والمحال السياحية.

وبيّن تقرير لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن إجمالي الإيرادات خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي هو 12 مليون و414 ألف جنيه، مقابل 11 مليون و420 ألف جنيه في العام المالي السابق، فيما بلغ إجمالي المصروفات 5 ملايين و991 ألف جنيه، مقابل 5 ملايين و546 ألف جنيه في العام المالي السابق، وبذلك يصبح فارق زيادة الإيرادات عن المصروفات في 30 يونيو 2023 نحو 6 ملايين و423 ألف جنيه، مقابل 5 ملايين و873 ألف جنيه في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2022.

وبلغ إجمالي إنفاق المركز الرئيس خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023، نحو 3 ملايين و776 ألف جنيه، فيما سددت الغرفة 4 ملايين و722 ألف جنيه لصالح مشروع المقر الجديد بالشيخ زايد، كما قدمت لجنة تسيير الأعمال بيانا بالموازنة التقديرية لعام 2024 بلغت فيها المصروفات المتوقعة 12 مليون و994 ألف جنيه، مقابل حجم إيرادات متوقعة بنحو 15 مليون و579 ألف جنيه.

وأكد التقرير، أن لجنة تسيير الأعمال خاطبت محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت السياحية بوزارة السياحة بشأن شكاوى المطاعم من تحصيلات رسوم النظافة بمدينة شرم الشيخ، كما خاطبت أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية للتواصل مع الجهات المعنية بشأن مطلب تأجيل المدخل البديل للمراكب العائمة في سراي الجزيرة، كما تمت مطالبته بالتدخل لحل أزمة تعسف مصلحة الضرائب العامة وخاصة ضرائب الملاهي الليلية بشأن تحميلها أعباء كثيرة دون مسوغ قانوني، والانحراف في تفسير القانون دون سند، كما يقوم مفتشي الضرائب بإجبار مديري المطاعم على توقيع موافقة على الضرائب غير القانونية، والتهديد بعمل محاضر وغلق المنشأة.

وتابع التقرير: "تمت مخاطبة وزارة السياحة للتنبيه على الشركات بعدم إدخال السائحين لمطاعم غير مرخصة سياحيا، وكذا الرسوم المفروضة على العائمات النيلية وعدم الاعتداد بالأخذ بعدد الأدوار، كما تم رفع طلب لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لاستخدام فائض العملات الأجنبية الموردة من الفنادق لتغطية ما تحتاجه التوكيلات الأجنبية بمصر لسداد رسوم المالك الأجنبي للعلامة التجارية، وذلك بناءا على التحديات التي تواجهها مجموعة مطاعم أمريكانا عقب دعوات المقاطعة".

وأفادت لجنة تسيير الأعمال بأنه نظرا للظروف الحالية فلم تشترك الغرفة في أية معارض خارجية خلال هذا العام، وتدرس الغرفة نظاما جديدا للاشتراك في المعارض المستقبلية، وأبرزها معارض itb برلين، وatm دبي، وwtm لندن، وibtm مدريد، وذلك حسب الإمكانية في الحضور.

وخاطبت لجنة تسيير الأعمال وزارة السياحة للموافقة على منح المطاعم غير المرخصة سياحيا بعض الحوافز للتشجيع للانضمام إلى مظلة السياحة، كما تم دعوة حسن شحاتة وزير القوى العاملة للاجتماع مع الغرفة واتحاد الغرف السياحية، لمناقشة كافة المشكلات المتعلقة بالعمالة وخاصة في موضوعي السلامة والصحة المهنية والعمالة الأجنبية.