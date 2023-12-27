"تعليم القاهرة" توجه بالاشتراك في مسابقات الاتحادات الطلابية

التقت الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية، اليوم الأربعاء، بموجهي أوائل التربية الإجتماعية ومسئولى الاتحادات الطلابية بمجمع مدارس الملك فهد التابع لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية.

كان فى استقبالها الدكتور إسماعيل السنوسي رئيس مجلس أمناء الإدارة، وراندا حافظ مدير إدارة الخدمات التربوية،ومحمود لطفى مدير المجمع، بحضور عزة عبد العزيزموجه عام التربية الإجتماعية، وابتسام إمام مسئول الإتحادات الطلابية.

تطرق اللقاء إلى الرؤى والتطلعات للفترة المقبلة، وتحفيز الاخصائيين على الإشتراك في مسابقات الإتحادات الطلابية والتربية الإجتماعية، وإحراز المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقات التربية الإجتماعية، وتذليل الصعوبات والمعوقات التى تواجه الموجهين الأوائل.

على هامش اللقاء تابعت مدير عام الشئون التنفيذية اللقاء المهنى لطلاب التربية الإجتماعية ، ووجهت الشكر والتقدير للطلاب ومعلميهم على الجهد المبذول متمنية لهم مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز.

جاء ذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية.