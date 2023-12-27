ads
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ولي العهد السعودي يؤكد على احترام سيادة جميع الدول وحل النزاعات سلميا

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، في افتتاح أعمال السنة الرابعة لمجلس الشورى السعودي في دورته الثامنة، إن نهج السعودية "قائم على احترام الدول وسيادتها"، و"حل النزاعات بالطرق السلمية"، و"تعزيز الأمن والاستقرار في العالم".

وأشار ولي العهد السعودي، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى أن المملكة "ماضية في رؤيتها التنموية 2030، والتي ستسهم في المحافظة على مكانتها المتقدمة عالميًا، وتحقيق المزيد من التطور والازدهار وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين".

ولفت الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته، إلى أن السعودية حققت مراكز متقدمة في العديد من المجالات، بما في ذلك التقدم في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأوضح أن الاقتصاد السعودي تطور ليكون الأسرع نموًا، على مستوى دول مجموعة العشرين في عام 2022، بمعدل نمو بلغت نسبته 8.7% في الناتج المحلي، وكذلك نموًا في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، والوصول ضمن الدول العشرين الأكثر تنافسية في العالم.

وفي مجال السياحة، حققت السعودية، "أداءً تاريخيًا في الربع الأول من عام 2023، بمعدل نمو بلغت نسبته 64%"، حسبما أكد ولي العهد السعودي، مشددًا على أن المملكة "ستواصل العمل في مسيرة التحول الاقتصادي وفق مستهدفات (رؤية 2030)".

واعتبر الأمير محمد بن سلمان، أن "ما تحقق من نتائج إيجابية، يبشر بمزيد من النجاحات لتحقيق إصلاحات اقتصادية، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل لبلادنا".

السعودية احترام الدول مجلس الشورى السعودي ولي العهد السعودي حل النزاعات السلمية