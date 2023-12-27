ولي العهد السعودي يؤكد على احترام سيادة جميع الدول وحل النزاعات سلميا

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، في افتتاح أعمال السنة الرابعة لمجلس الشورى السعودي في دورته الثامنة، إن نهج السعودية "قائم على احترام الدول وسيادتها"، و"حل النزاعات بالطرق السلمية"، و"تعزيز الأمن والاستقرار في العالم".

وأشار ولي العهد السعودي، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى أن المملكة "ماضية في رؤيتها التنموية 2030، والتي ستسهم في المحافظة على مكانتها المتقدمة عالميًا، وتحقيق المزيد من التطور والازدهار وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين".

ولفت الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته، إلى أن السعودية حققت مراكز متقدمة في العديد من المجالات، بما في ذلك التقدم في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأوضح أن الاقتصاد السعودي تطور ليكون الأسرع نموًا، على مستوى دول مجموعة العشرين في عام 2022، بمعدل نمو بلغت نسبته 8.7% في الناتج المحلي، وكذلك نموًا في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، والوصول ضمن الدول العشرين الأكثر تنافسية في العالم.

وفي مجال السياحة، حققت السعودية، "أداءً تاريخيًا في الربع الأول من عام 2023، بمعدل نمو بلغت نسبته 64%"، حسبما أكد ولي العهد السعودي، مشددًا على أن المملكة "ستواصل العمل في مسيرة التحول الاقتصادي وفق مستهدفات (رؤية 2030)".

واعتبر الأمير محمد بن سلمان، أن "ما تحقق من نتائج إيجابية، يبشر بمزيد من النجاحات لتحقيق إصلاحات اقتصادية، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل لبلادنا".