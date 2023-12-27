الشرقية تستعد للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاستعداد الجيد للمشاركة في الدورة الرابعة من جائزة مصر للتميز الحكومي، والتي من المقرر أن تنطلق مطلع شهر يناير 2024، لافتا إلى أن الشرقية استطاعت خلال النسخ السابقة التأهل ضمن العشرة مراكز الأولى على مستوى الجمهورية علي الصعيدين المؤسسي والفردي بما انعكس على تحسين بيئة العمل وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك اليوم خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ، والمستشار العسكري للمحافظة ، والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق ، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور ، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وحرصاً منه على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم استخراج أي تراخيص للأنشطة الغذائية إلا بعد حصول صاحبها على موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك لتقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين.

كما وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر قطع الأرض الفضاء المملوكة للمحافظة والتي تصلح لإقامة ساحات إنتظار للسيارات عليها وذلك للقضاء على التكدس المروري داخل المدن وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها مع تشكيل لجة لمتابعة التنفيذ والالتزام بتطبيق قانون المركبات.