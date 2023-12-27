الإحصاء: 165.5 ألف كم إجمالى أطوال شبكة الطرق في مصر عـام 2023

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامــة والإحصاء اليوم الأربعاء أنه بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق (المرصوفة والترابية) على مستوى الجمهورية 165.5 ألف كم عام 2023 وفقاً لجهات التنفيذ والاشراف.

وأشار الجهاز إلى أنه بلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية 130.6ألف كم عام 2023.

وبلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق الترابية على مستوى الجمهورية 34.9 ألف كم عام 2023.

وطبقاّ للتبعية بلغت أطوال شبكة الطرق التــابعة للهيئة العـامة للطرق والكبـاري 30.2 ألف كم بنسبة 18.3 ٪ ، بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لمديريات الطرق / المحليات 120.6 ألف كم بنسبة 72.8 ٪، كما بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 13.9 ألف كم بنسبة 8.4٪ من الإجمالى عـام 2023 .

كما جاءت محافظة الجيزة في المرتبة الاولي بأطوال 17.4 الف كم بنسبة 10.5 % تليها محافظة البحيرة بأطوال 10.8 الف كم بنسبة 6.5 % تليها محافظة الشرقية بأطوال 8.7 الف كم بنسبة 5.2 % و باقي المحافظات بأطوال 128.7 الف كم بنسبة 77.8 % في عام 2023.