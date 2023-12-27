تشيلسى يسعى لاستغلال تاريخ المواجهات مع كريستال بالاس

يسعى فريق تشيلسى لاستغلال تاريخ المواجهات المباشرة بينه وبين فريق كريستال بالاس، عندما يستضيفه اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى الأنجليزى لكرة القدم.

حيث يعانى فريق كريستال بالاس من أسوأ سلسلة هزائم متتالية في تاريخه أمام خصم واحد، بعد تعرض للهزيمه أمام تشيلسي في آخر 11 مواجهة بالبريميرليج.

وشهد ملعب "ستامفورد بريدج" نجاح تشيلسي بالفوز على كريستال بالاس في آخر 6 مواجهات، وخرجت شباكه نظيفه فى 4 منهم.

ولم تشهد آخر 24 مواجهة بينهما في البريميرليج أى تعادل.

وفي حال خسر تشيلسي اليوم، فستكون تلك الهزيمة رقم 24 في 2023، وهو أكبر عدد من الهزائم يتكبده البلوز في عام واحد، منذ المعاناة من نفس الرقم في عام 1978.

