ads
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشيلسى يسعى لاستغلال تاريخ المواجهات مع كريستال بالاس

تشيلسى وكريستال بالاس
تشيلسى وكريستال بالاس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يسعى فريق تشيلسى لاستغلال تاريخ المواجهات المباشرة بينه وبين فريق كريستال بالاس، عندما يستضيفه اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى الأنجليزى لكرة القدم.
حيث يعانى فريق كريستال بالاس من أسوأ سلسلة هزائم متتالية في تاريخه أمام خصم واحد، بعد تعرض للهزيمه أمام تشيلسي في آخر 11 مواجهة بالبريميرليج.
وشهد ملعب "ستامفورد بريدج" نجاح تشيلسي بالفوز على كريستال بالاس في آخر 6 مواجهات، وخرجت شباكه نظيفه فى 4 منهم.
ولم تشهد آخر 24 مواجهة بينهما في البريميرليج أى تعادل.
وفي حال خسر تشيلسي اليوم، فستكون تلك الهزيمة رقم 24 في 2023، وهو أكبر عدد من الهزائم يتكبده البلوز في عام واحد، منذ المعاناة من نفس الرقم في عام 1978.
 

تشيلسي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي تاريخ المواجهات