"مرافق الأقصر" تشن حملات مكبرة لتحقيق الانضباط بالشارع الإسناوي.. صور

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملات مكبرة بمركز ومدينة إسنا جنوب المحافظة، بالتنسيق مع مجلس مدينة إسنا، لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين، وذلك في ضوء تكثيف جهود شرطة المرافق بمحافظة الأقصر وعلى مستوى كافة المراكز والمدن.

واستهدفت الحملة الأولى، شوارع احمد عرابي، البحر القديم، الكورنيش، وأسفرت عن تحرير ١٦ محضر إشغال، ٧ محاضر بائع متجول، ٤ محاضر نظافة عامة، ٣٨ محضر إزالات إدارية، وتم اتخاذ اللازم قانونياً تجاه كافة المخالفات.

كما شنت شرطة المرافق بالأقصر، حملة بمركز إسنا استهدفت شوارع النزهه، المستشفى، السيدة زينب، بهدف تحقيق الانضباط والتصدى للمخالفين، وأسفرت عن تحرير ٢١ محضر إشغال، ٧ محاضر باعة جائلين، ٩ محاضر نظافة عامة، ١٨ محضر مضبوطات متنوعة، ٣٤ محضر إزالات إدارية ، وتمت كافة أعمال الحملات بالتنسيق مع مجلس مدينة اسنا وتم اتخاذ اللازم قانونياً تجاه المخالفين.

وأوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، اليوم الأربعاء، أن الحملات جاءت في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام، وتكليفات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

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