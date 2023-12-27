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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل استئناف النيابة على براءة "مستريح الأدوات الصحية" لـ10 يناير

ارشيفيه
ارشيفيه
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أجلت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، اليوم الأبعاء، استئناف النيابة العامة على قبول معارضة مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات، لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح الأدوات الصحية"، لـ 10 يناير المقبل.

كان قد تقدم مقيمو الدعوى ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو فى حقهم كلا من "م ح" و"ع. ظ" مالك شركة ادوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهم على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكيين بدون وجه حق.

وأوضح في البلاغ، أن المشكو فى حقه الأول، والمشكو فى حقه الثانى قد كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص فى استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجنى عليهم وسعوا سعيا حثيثا إلى اغتنام الفرصة تلو الأخرى فى توجيه الدعوى للجمهور.

استئناف النيابة شركة أدوات صحية مالك شركة أدوات صحية بالنصب والإحتيال الادوات الصحية النصب والإحتيال والإستيلاء النصب والاحتيال النيابة العامة بلاغ الي النائب العام