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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سائق يقتل جاره بسبب ركنة سيارة بالخانكة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت مدينة الخانكة واقعة قتل حيث قام سائق بقتل جارة فى مشاجرة بينهما بسبب قيام المتهم بايقاف سيارته فى أرض ملك المجنى عليه وعندما طالبه بعدم وقوفها فى ارضه نشبت بينهما مشاجرة قام على اثرها المتهم بالاصطدام به بسيارته ولقى مصرعه فى الحال وتم نقل الجثة للمستشفى والقى القبض على المتهم وضبط السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من مامور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود اشارة من المستشفى بوصول صاحب شركة اسمدة مصابا بكسور متفرقة بالجسد وتوفى متاثرا باصابته ادعاء مشاجرة مع اخر جاره .
توصلت التحريات الى حدوث مشادة بين المجنى عليه " صاحب شركة اسمدة " وجاره " سائق " بسبب قيام الثانى بايقاف سيارته النقل فى قطعة ارض فضاء ملك الأول ورفض الأول ذلك فنشبت بينهما مشادة تطورت الى مشاجرة فقام على إثرها الثانى بإستقلال سيارته والإصطدام عمداً بالأول مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته .
وعقب تفنين الاجراءات قامت قوة كبيرة من مباحث مركز الخانكة والقى القبض على المتهم والسيارة و بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتبين عدم حمله ترخيص قيادة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية مباحث مركز الخانكة مركز شرطة الخانكة مدير أمن القليوبية