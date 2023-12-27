محافظ المنوفية يحيل المسئولين عن واقعة تعد لحالة بناء مخالف إلى النيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، واقعة تعد لحالة بناء مخالف على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصدي بكل حسم لكافة الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد، جاء ذلك وفقاً لمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية وكتاب الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة.

وتبين من خلال التحقيقات قيام المختصين بالوحدة المحلية بالحامول والجمعية الزراعية بكفر شبرا بلولة بمنوف بالتقاعس عن أداء واجبهم الوظيفي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حينها لتنفيذ قرار إزالة لتعدى علي أرض زراعية بمساحة 35م2، مما أسفر عن قيام المواطن بالتمادي فى المخالفة وتطوير التعدى بالبناء الجديد وزيادة المساحة إلى 125م2 ، فضلاً عن التقدم بطلب التصالح على مخالفات البناء للمساحة الإجمالية المذكورة وسداد الرسوم المقررة للتصالح وذلك بالمخالفة للقانون.

وأكد محافظ المنوفية أنه لن يسمح بوجود أية مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفى ، مشدداً حرصه التام على مكافحة كافة أوجه الفساد والتى من شأنها التأثير سلباً على الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي.