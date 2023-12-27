"خنقته بالطرحة ليكون عبرة".. فتاة تقتل سمسار طلب منها ممارسة الرذيلة بالمرج

اسمتعت نيابة شرق القاهرة الكلية لأقوال فتاة متهمة بقتل مسن أثناء ممارستهما الرذيلة داخل شقة بمنطقة المرج، وسرقت هاتفه المحمول.

وقالت الفتاة: "قتلته ليكون عبرة لأي رجل يستغل حاجة فتاة وفقرها ويحاول أن يدوس على عرضها وشرفها، واللي حصل إني كان لازمني أوضة تلمني من الشوارع فحد دلني على السمسار ده وروحلته قولتله عايزة أوضة قالي طلبك عندي وخدني يفرجني عليها وأول ما دخلت أشوفها لقيته بيمد إيده على جسدي وطلب مني ممارسة الرذيلة، بعدين أنا ضحكت عليه وانتظرت عليه لغاية ما نام وجبت الطرحة بتاعي ولفيتها على رقبته وفضلت ضاغطة عليه لغاية ما مات.. وملحقش يوصل لغرضه”.

وأمرت النيابة بحبسها ٤ أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وعرضها على الطب الشرعي للتأكد من كونها بكر من عدمه مع وتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من شاب بعثوره على جثة والده مشنوقا داخل شقته، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال مباحث القسم وعثر على جثة مسن عمره 78 سنة، وعلى رقبته طرحة وداخل فمه قطعة قماش.

بعمل التحريات تبين أن المجنى عليه لديه علاقات نسائية متعددة وأحضر فتاة مشردة ليمارس معها الرذيلة وبعدما خلع الجزء السفلى من ملابسه انقضت عليه الفتاة وشنقته بطرحة كانت ترتديها ثم وضعت قطعة قماش بفمه ولاذت بالفرار وألقت أجهزة الأمن القبض عليها، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة التى رصدت تحركات المجنى عليه حتى وفاته، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.