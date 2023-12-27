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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

خفر السواحل اليوناني ينقذ 38 مهاجرا بالقرب من جزيرة جافدوس

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية
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أنقذ خفر السواحل اليوناني 38 شخصًا تقطعت بهم السبل على زورق خشبي قبالة جزيرة جافدوس الجنوبية الواقعة جنوب جزيرة كريت.
ونقلت صحيفة (كاثميريني) اليونانية عن خفر السواحل القول: إنه تم إنقاذ 38 مهاجرًا غير شرعي، ينحدرون من جنسيات مختلفة، ومن المقرر أن يتم نقل الناجين إلى مدينة باليوخورا الساحلية في جزيرة كريت. 
وبعد ذلك، سيتم نقلهم إلى مخيم كالاتا الصيفي لأغراض تحديد الهوية ولم يتم الإبلاغ عن أي أفراد إضافيين في عداد المفقودين.

خفر السواحل اليوناني جزيرة جافدوس