الانتخابات الرئاسية في السنغال.. 70 مرشحا يتقدمون بأوراقهم

تجري الانتخابات الرئاسية في السنغال في 24 فبراير 2024، ويتنافس 70 مرشحا تقدموا بأوراقهم حتى مساء أمس الثلاثاء في نهاية المدة المسموحة لتقديم أوراق الترشح.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" أن القائمة الأولية للمرشحين المحتملين الذين سيتم إعلانهم رسميا في 4 يناير 2024 وسيعرف قائمة المرشحين الذين سيتمكنون فعليا من الترشح للمقعد الرئاسي.

وسينتظر الطامحون للرئاسة السبعون، في الوقت الحالي، بضعة أيام أخرى حتى تتم المصادقة على ملفاتهم من عدمه من قبل المجلس الدستوري.

ومن بين المرشحين للانتخابات الرئاسية في السنغال أمادو با، رئيس الوزراء السنغالي ومرشح الائتلاف الحاكم، وقد قدم العديد من الآخرين ملفاتهم إلى سجل المجلس، ومن بين المعارضين عثمان سونكو وخليفة سال وكريم واد وإدريسا سيك وحتى المبتدئين في السياسة مثل عبدالله سيلا وروز ورديني.

ومن المقرر إجراء التصويت دون الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال، وهي المرة الأولى في السنغال.