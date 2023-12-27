أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023

سيطرت حالة من الهدوء النسبي على أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023.

وشهدت أسعار الحديد خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعا بقيمة تتراوح بين 1000 و1300 جنيه، ليتخطى حاجز الـ42 ألف جنيه، مقارنة بـ41 ألف جنيه بداية الشهر الجاري.

ويرجع الارتفاع الكبير في أسعار الحديد، نتيجة استمرار زيادة سعر الدولار في السوق الموازي إلى حوالي 55 جنيها مما أثر على استيراد الخامات اللازمة لإنتاج الحديد في مصر.

سجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 42800 جنيه للطن.

وسجل سعر طن حديد بشاي 421000 جنيه.

وبلغ سعر حديد سرحان 40300 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد العتال 41500 جنيه للطن.

بينما وصل سعر حديد المصريين اليوم إلى 42000 جنيه للطن.

وحديد الكومي سجل اليوم 40300 جنيه للطن.

كما سجل حديد العشري اليوم نحو 40100 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد المعادي اليوم حوالي 40100 جنيه.

وسجل سعر حديد بيانكو في مصر اليوم نحو 40000 جنيه.

وبالنسبة لأسعار الحديد اليوم في مصر ستيل فسجلت حوالي 40200 جنيه للطن.

وسجل حديد المراكبي اليوم سعر 41500 جنيه للطن.

ووصل سعر طن حديد عطية اليوم إلى 41300 جنيه.

وسجل سعر طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية 40 ألف جنيه و41 ألف جنيه، بينما تراوح متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة بين 42000 جنيه و42800 جنيه.

ومنذ بداية العام الجارى، يعاني سوق الحديد المصري من سلسلة من الارتفاعات والتي تخطت فيها الأسعار حاجز الـ40 ألف جنيه.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

ويضاف إلى سعر المصنع قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

وفيما يتعلق باسعار الاسمنت اليوم في الاسواق المصرية ، سجل أسمنت المسلح اليوم، 1930 جنيها للطن،

بينما سجل سعر أسمنت النصر 1890 جنيها للطن، والممتاز سجل 2170 جنيها، وأسمنت العسكري 1880 جنيها، وأسمنت التعمير 2210 جنيها.

وسجل سعر أسمنت السويدي اليوم 2100 جنيها في الطن.

وبلغ سعر أسمنت السويس 2000 جنيها في الطن.

بينما وصل سعر أسمنت حلون الي 1920 جنيها في الطن.

و أسمنت المخصوص سجل حوالي 1920 جنيها للطن .

و تراوحت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1360 إلى 1480 جنيها.

بينما تراوح سعر الأسمنت المقاوم بين 2060 و2400 جنيهًا.

والأسمنت الأبيض تراوح بين 3500 إلى 3600 جنيه.