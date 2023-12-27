"الوطن" العمانية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أكدت صحيفة الوطن العمانية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "محتل جائر ويتحدى الشرعية الدولية" - أن الاحتلال الإسرائيلي يصرُّ على تعطيل جميع القرارات الدوليَّة الَّتي اتُّخذت لإدخال المساعدات والَّتي تطالب بوقف العدوان على غزَّة.

وأشارت إلى أن "ما يشهده العالَم من جرائم الاحتلال الإسرائيلي تؤكِّد أنَّه يستخفُّ بالإجماع الدوليِّ على وقف حرب الإبادة الجماعيَّة ضدَّ المَدنيِّين الفلسطينيِّين ويتعمَّد تصعيد مجازره لإفشال المقاصد الَّتي تقف خلف اعتماد القرار (2720)، فالتصعيد الحاصل يعرقل أيَّة آليَّة دوليَّة لإيصال المساعدات والاحتياجات الأساسيَّة الإنسانيَّة للمَدنيِّين في قِطاع غزَّة، ما يؤكِّد من جديد للعالَم أجمع أنَّه لا بديل عن قرار أُممي يصدر عن مجلس الأمن الدوليِّ لوقف الحرب فورًا بما يضْمَن حماية المَدنيِّين الفلسطينيِّين ووصول احتياجاتهم الأساسيَّة، فالعقاب الجماعيُّ الَّذي يُفرض على غزَّة والعدوان المتواصل يؤكِّد عدم وجود بديل غير تدخُّل دوليٍّ حاسم لوقف هذا العدوان الغاشم".

