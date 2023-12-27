الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب المحافظات

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلد تتأثر بمنخفض جوي متعمق فى طبقات الجو العليا، إضافة إلى كتل هوائية شمالية رطبة قادمة من على البحر المتوسط، مما يزيد فرص وكميات وأماكن سقوط الأمطار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر فضائية “مصر الأولي”، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا على أغلب محافظات شمال البلاد، تمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبعض الأماكن من مدن القناة، موضحة أن كميات الأمطار متوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مثل: الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، وتبدأ في زيادة غزارتها مع قدوم فترات المساء.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار تمتد إلى المناطق الداخلية من جنوب الوجه البحري ولكنها تكون خفيفة إلى متوسطة، ومع فترات المساء نبدأ نشهد أمطار فى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وبعض الأماكن من محافظات شمال الصعيد ومدن القناة، لافتة إلى أن هناك انخفاضا طفيفا عن أمس فى درجات الحرارة.