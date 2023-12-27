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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفينتان روسيتان تغادران "فيودوسيا" بعد تدمير سفينة حربية روسية بشبه جزيرة القرم

البحر الأسود
البحر الأسود
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رُصدت سفينتان من أسطول البحر الأسود الروسي تغادران ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا أمس، وذلك بعد ساعات قليلة من تدمير الصواريخ الأوكرانية لسفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك.
وذكرت تقارير صحفية محلية في شبه جزيرة القرم، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنه "بالحكم على الاتجاه، كانت السفن تغادر ميناء فيودوسيا"، وأضافت أنه بسبب الضباب والمسافة الكبيرة لم يكن من الممكن التعرف على السفن، ومع ذلك، إذا حكمنا من خلال حجمها، فقد كانت سفينة حربية.
يذكر أنه في الساعات الأولى من أمس الثلاثاء، أطلقت القاذفات التكتيكية الأوكرانية صواريخ كروز على سفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي في منطقة فيودوسيا، وتسببت الغارة في نشوب حريق بالسفينة مما أدى إلى انفجار هائل.
وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إحنات، إن الغارة أسفرت عن مقتل طاقم السفينة، وتدمير جزء من البنية التحتية لميناء فيودوسيا، ومن المحتمل أن تلحق أضرارًا بعدد من سفن الإمداد.

فيودوسيا شبه جزيرة القرم روسيا