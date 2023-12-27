حصاد 2023| نتائج مميزة للمنتخب الوطني.. العبور لأمم أفريقيا وقفزة مميزة في تصنيف الفيفا

يعتبر 2023 من الأعوام التي شهدت نجاحا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا الذي بات على مقربة من الانضمام لقائمة المدربين الأجانب العظماء الذين تولوا القيادة الفنية للمنتخب الملقب بالفراعنة.

عام 2023، نجح «الفراعنة» في حصد بطاقة العبور لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023، كما بدأ رحلة الصعود والتأهل لكأس العالم 2026، بطريقة مميزة.

العبور إلى كأس أمم إفريقيا

نجح الفراعنة في التأهل رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة بكوت ديفوار، بفوزه على مالاوي بمصر بهدفين مقابل لا شيء لمحمد صلاح وعمر مرموش، قبل أن يؤكد تفوقه على مالاوي بالفوز في ليلنجوي بأربعة أهداف مقابل لا شيء لطارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد السيد زيزو.

منتخب مصر

بجانب تخطي منتخبنا عقبة مضيفه غينيا كوناكري بتحويل خسارته بهدف إلى فوز 2/1 لتريزيجيه ومصطفى محمد، لينتزع الفراعنة بطاقة العبور إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للمرة 26، ثم نجح منتخبنا في الثأر من هزيمته أمام إثيوبيا بثنائية دون رد بأديس أبابا، بالفوز المعنوي في الإياب بهدف مصطفى قلب الهجوم، ليحصل المنتخب الوطني على بطاقة العبور إلى كان برصيد 15 نقطة.

وأوقعت القرعة الفراعنة في مجموعة ضمت غانا وموزمبيق والرأس الأخضر "كاب فيردي".

المونديال على الأبواب

كما سار الفراعنة بخطى ثابتة في تصفيات كأس العالم، وترجموا هذا الواقع باكتساح جيبوتي بستة أهداف دون رد بالقاهرة بفضل أهداف محمد صلاح الأربعة وتريزيجيه ومصطفى محمد، قبل الفوز على مضيفه سيراليون بهدفين دون رد على الأول وسجل الهدفين تريزيجيه.

وبالتالي قطع منتخبنا شوطا كبيرا نحو المشاركة في الحدث العالمي المرموق والعريق الذي ستتولى قارة أمريكا الشمالية تنظيمه وتحديداً من خلال التنظيم المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ظهور جديد لكتيبة "فيتوريا" في الوديات

وعلي الصعيد الودي، أدى المنتخب الوطني أربعة مواجهات تجريبية فاز في مباراتين علي زامبيا بهدف دون رد وعلى جنوب السودان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وتعادل مع الجزائر بهدف وخسر أمام تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم في ترتيب فيفا

ولم ينته عام 2023 دون إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تقدم منتخب مصر للمركز الثالث والثلاثين عالميا في ترتيب المنتخبات والمرتبة الخامسة على الصعيد الأفريقي.