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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق يثمن قرار مجلس الأمن الداعي لتسهيل وصول المساعدات إلى غزة

وزارة الخارجية العراقية
وزارة الخارجية العراقية
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أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لاتخاذ خطوات عاجلة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل واسع وآمن ودون معوقات، بهدف خلق الظروف المناسبة لوقف إطلاق النار.

وأكدت الوزارة - وفقًا لبيان نُشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) - على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لإيقاف الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وأهمية إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة مع عاصمتها في القدس الشريف.

وزارة الخارجية العراقية مجلس الأمن الدولى قطاع غزة