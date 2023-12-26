«حشيش فى علبة هدايا».. المشدد والغرامة لفلة وعبد الجواد عقوبة تجارة الكيف

أصدرت محكمة جنايات القاهرة ، حكما بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة المالية خمسون ألف جنيه للمتهم «خالد.ع» وشهرته فله والمتهم «محمد عبد الجواد»، وذلك بعد ثبوت إدانتهم في الاتجار بجوهر الحشيش المخدر بين السيارات المتوقفه بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة، وأمرت المحكمة بمصادرة المخدر المضبوط، الذي وزنت كيلو جراما وألزمتهم المصاريف الجنائية بالدعوي.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأن أسندت لهم تهمة الاتجار في جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وأكدت حيثيات المحكمة في حكمها الصادر

إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح لها ضميرها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أثبته بمحضره وشهد به في التحقيقات معاون مباحث قسم شرطة البساتين وحال مروره الأمني بدائرة القسم على رأس قوة من أفراد الشرطة السريين، وحال ذلك تلاحظ له جلوس بين السيارات المتوقفة الأول ممسكًا بحقيبة كرتونية خاصة بالهدايا، والثاني ممسك بيده قطعة

كبيرة داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر يقوم بتفحصها فتوجه نحوهما، وإذ ظهرت عليهما علامات الخوف والارتباك الشديدين، وعلى الفور تمكن من السيطرة عليهما واستخلاص تلك القطعة المخدرة من يد المتهم وبفحص الحقيبة التي كانت بيد المتهم الآخر تبين احتواؤها على أربع عشرة قطعة كبيرة لذات جوهر الحشيش المخدر، وبتفتيشهما عثر معهما على هاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بإحرازهما جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

