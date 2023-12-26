الدوري الإنجليزي.. صلاح على رأس هجوم ليفربول أمام بيرنلي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل لاعبيه الذي سيخوض مواجهة بيرنلي، اليوم الثلاثاء، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب "تيرف مور" معقل بيرنلي المباراة في تمام السابعة والنصف مساء، في إطار منافسات الجولة الـ19 من البرميرليج، واعتمد كلوب على الدولي المصري محمد صلاح لقيادة هجوم الفريق إلى جانب كودي جاكبووداروين نونيز.

ويبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز- فيرجيل فان دايك- كوانساه- ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ- هارفي إليوت- واتارو إندو.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو- داروين نونيز.

يحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.