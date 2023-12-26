ads
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. صلاح على رأس هجوم ليفربول أمام بيرنلي

محمد صلاح
محمد صلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل لاعبيه الذي سيخوض مواجهة بيرنلي، اليوم الثلاثاء، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب "تيرف مور" معقل بيرنلي المباراة في تمام السابعة والنصف مساء، في إطار منافسات الجولة الـ19 من البرميرليج، واعتمد كلوب على الدولي المصري محمد صلاح لقيادة هجوم الفريق إلى جانب كودي جاكبووداروين نونيز.

ويبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز- فيرجيل فان دايك- كوانساه- ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ- هارفي إليوت- واتارو إندو.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو- داروين نونيز.

يحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.

 

ليفربول بيرنلي الدوري الإنجليزي