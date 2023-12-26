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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير سكان ودراسات الهجرة: ارتفاع عدد اللاجئين خلال 2023 إلى 120 مليون نازح

السودان
السودان
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قال أيمن زهري خبير السكان ودراسات الهجرة، إن عام 2023 كان عاما صعبا بل شديد الصعوبة إنسانيًا، بسبب الهجرة والحروب العسكرية.


وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ععد اللاجئين في نهاية 2022 كان 110 ملايين لاجئ، ارتفاعا من 89 مليونا.

وأوضح أن العدد الآن في نهاية العام بلغ 120 مليون نازح، بينهم 7 ملايين نازح في دولة واحدة وهي دولة السودان الشقيقة تشردوا من منازلهم، ومليون لاجئ لدول الجوار.

وذكر أن هناك نحو 450 ألف مشرد داخلي في دولة الكونغو بسبب الحروب الداخلية بين الجماعات المسلحة والجيش النظامي، ولم يشأ العام أن ينتهي إلا بكارثة غزة، التي شردت نحو 1.8 مليون، فالوضع كارثي بكل المقاييس.

الجماعات المسلحة السودان الشقيقة القاهرة الاخبارية دولة السودان الشقيق