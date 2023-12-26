وكيل مجلس الشيوخ تستقبل رئيسة لجنة المرأة بالبرلمان الأوزبكي

استقبلت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، اليوم، مليكة قادر خانوفا رئيسة لجنة المرأة بالبرلمان الأوزبكى والوفد المرافق لها.

ورحبت "فوزي" بالوفد الأوزبكي، مشيدة بالعلاقات التاريخية بين البلدين؛ كما نقلت لهم تحيات رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، تطابق الرؤى بين القيادتين السياسيتين فى البلدين فى كافة المجالات، مشيرة إلى أن هناك تشابه كبير بين رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية أوزبكستان الجديدة، وشددت على دور الشعبية البرلمانية فى تعميق التفاهم والتعاون بين الشعبين الصديقين وأهمية دور جمعيات الصداقة البرلمانية فى العمل على تدعيم التفاهم الثنائى بين البلدين.

ومن جانبها أشادت مليكة قادر خانوفا بحفاوة الاستقبال مؤكدة أن العلاقات الثنائية بين مصر و أوزبكستان قد شهدت تطورا كبيرا فى السنوات الماضية كما وجهت الدعوة إلى وكيله مجلس الشيوخ لحضور مؤتمر منتدى زعماء النساء فى آسيا الوسطى و الذى سيعقد فى أوزبكستان العام القادم ٢٠٢٤.

وحضر اللقاء السفيرة دينا الصيحى نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية و سفير أوزبكستان بالقاهرة.

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