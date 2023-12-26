حقيقة تولي نجل ممدوح عباس رئاسة شركة الكرة بالزمالك

نفى أيمن ممدوح عباس توليه رئاسة شركة الكرة داخل نادي الزمالك، وذلك بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا عن ذلك .

وكتب عباس عبر حسابه بإنستجرام اليوم الثلاثاء، الأخبار التي انتشرت عن رئاستي شركة الكرة بالزمالك غير صحيحة، وانا أدعم النادي ومع مجلس الإدارة في لجنة تنمية الموارد، وأتمني التوفيق من كل قلبي للإدارة الحالية لعودة النادي لأمجاده .

ويشارك الزمالك في بطولة دبي للتحدي في يناير المقبل، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم في الفترة من 26 إلى 28 يناير .

كما سيشارك الفريق في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير المقبل بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.



ويتصدر فريق الكرة الأول بالزمالك مجموعته الثانية في كأس الكونفيدرالية الأفريقية برصيد 10 نقاط بعد خوض 4 مباريات، وضمن التأهل رسميا لربع نهائي البطولة.

وخلال 4 مباريات بدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية بالنسخة الحالية، حقق الزمالك الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة ولم يتلق أى خسارة.