فرسان الشرق تجسد حكاية "زنوبيا" على أوبرا الإسكندرية

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، عرض "زنوبيا" ملكة الشرق، لفرقة فرسان الشرق للتراث، في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 28 ديسمبر الجاري، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وذلك ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر مختلف الوان الإبداع.

العرض من تصميم وإخراج كريمة بدير، ومن تأليف محمد زناتى، وإعداد موسيقى أحمد الناصر، وتصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل.

ويعكس العرض صورة للمرأة العربية الحاكمة القوية الجميلة وتتمثل في الملكة زنوبيا التي اشتهرت بشجاعتها وخوضها حروب عديدة وبسط نفوذها علي آسيا الوسطي ونجحت فى توسيع مملكتها لتمتد من شواطئ البوسفور في تركيا لضفاف نهر النيل بمصر، وباتت مملكة زنوبيا أهم الممالك وأقواها في الشرق وذلك من خلال قصة فتاه تحاول الانتحار بعد أن يأست من الحياة وتتصارع بداخلها روحين احداهما تشجعها علي الحياة والاخرى تدفعها الى الموت .

يقوم بأداء الأدوار الرئيسية مى رزيق "إمرأة العصر"، وشريف صبحى "الموت"، والحياة "حمادة شوشة"، وياسمين بدوى، ودنيا محمد "زنوبيا"، وفاطمة الشبراوى "العراف"، ومحمد هلال، وإبراهيم خالد، ونادر جمال "أورليانوس"، وعبدالرحمن دسوقى "أذنيه"، وهنا مصطفى "راقصة البلاط"، ونور عمر، وهانى حسن "ملك الفرس"، واشرف كوداك "الظلام".

فرقة فرسان الشرق للتراث يشرف عليها حاليا المدير الفنى عصام عزت، والتي اسستها وزارة الثقافة عام 2009، بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية، ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم "الشارع الأعظم" بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحاً كبيراً.