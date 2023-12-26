ads
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم: استمرار فعاليات مشروع التنور المجتمعي وبحث سبل التعاون مع التضامن الاجتماعي

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المستشار عمر محمد حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، وجبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، الدكتورة آمال ربيع عميد كلية التربية الأسبق ومدير مشروع التنور المجتمعي بالجامعة، وسيد حسنّ محمد مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بالفيوم، وأماني أحمد، وأشرف عبد الحميد منسقي التضامن الاجتماعي، وذلك لعقد الاجتماع التنسيقي لمشروع التنور المجتمعي، وبحث سبل التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

صرح الدكتورعاصم العيسوي، أن الاجتماع تناول دور جامعة الفيوم الريادي في مواجهة الأمية بكافة صورها وبناء العقول.

كما تمت مناقشة البنود التى يمكن أن تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي للتغلب على صعوبات الوصول إلى الأميين وسبل التعاون لتحقيق أهداف المشروع.

ef5b8457-cb02-41eb-9f15-0c55ed6fd7c5
ef5b8457-cb02-41eb-9f15-0c55ed6fd7c5
28a088c6-9b30-413e-8fac-f35cb350257e
28a088c6-9b30-413e-8fac-f35cb350257e
92be8e15-c165-40c9-b176-2b49818c6914
92be8e15-c165-40c9-b176-2b49818c6914
a9ffd134-7f0a-4b0a-b3c1-3fb175587158
a9ffd134-7f0a-4b0a-b3c1-3fb175587158
الفيوم جامعة الفيوم مشروع التنور التنور المجتمعي التضامن الاجتماعي