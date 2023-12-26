جامعة الفيوم: استمرار فعاليات مشروع التنور المجتمعي وبحث سبل التعاون مع التضامن الاجتماعي

استقبل الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المستشار عمر محمد حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، وجبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، الدكتورة آمال ربيع عميد كلية التربية الأسبق ومدير مشروع التنور المجتمعي بالجامعة، وسيد حسنّ محمد مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بالفيوم، وأماني أحمد، وأشرف عبد الحميد منسقي التضامن الاجتماعي، وذلك لعقد الاجتماع التنسيقي لمشروع التنور المجتمعي، وبحث سبل التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

صرح الدكتورعاصم العيسوي، أن الاجتماع تناول دور جامعة الفيوم الريادي في مواجهة الأمية بكافة صورها وبناء العقول.

كما تمت مناقشة البنود التى يمكن أن تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي للتغلب على صعوبات الوصول إلى الأميين وسبل التعاون لتحقيق أهداف المشروع.

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