وزيرا التنمية المحلية والزراعة يتفقدان معرض تحطيم الأسعار ببورسعيد

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقهما اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، معرض "تحطيم أسعار السلع الغذائية" ببازار بورسعيد الجديد، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر بالذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

الطماطم بـ5 جنيهات.. وزيرا التنمية المحلية والزراعة يتفقدان معرض تحطيم الأسعار في بورسعيد

وتفقد الوزيران أقسام المعرض الذي يعرض السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة على أسعار الأرز والزيت واللحوم البلدية، وبجودة عالية وكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين، حيث بلغ سعر كيلو الأرز داخل المعرض 21 جنيه للكيلو، و"شكارة" الأرز 10 كيلو 200 جنيه، وزجاجة زيت 1 لتر 45 جنيها، وكيلو لحم بلدي 220 جنيه، كما بلغ سعر كيلو البطاطس 20 جنيه، والطماطم 5 جنيهات.

وأطلع الوزيرين على مستوى السلع المختلفة المعروضة وأسعارها، كما تبادلوا أطراف الحديث مع المواطنين والتجار حول مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة في منطقة مجمع الأسواق الحضارية.