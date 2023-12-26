الكرملين: ترشح عدد كبير في الانتخابات الرئاسية الروسية أمر طبيعي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه من الطبيعي أن يتم ترشيح عدد كبير من الأشخاص للانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا.

وأوضح بيسكوف - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "من الطبيعي أن يعلن الناس عن طموحاتهم السياسية بعضها يمكن تحقيقه وبعضها لا يمكن تحقيقه، وبعض الناس قادرون على المشاركة في السباق"، مشير إلى أن ذلك حق منصوص عليه في الدستور.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا، إنه تم ترشيح أكثر من 30 شخصًا كمرشحين للرئاسة.

وحدد مجلس الاتحاد بمجلس الشيوخ الروسي رسميًا يوم 17 مارس 2024 موعدًا للانتخابات الرئاسية، وسيكون المواطنون قادرون على التصويت من 15 إلى 17 مارس المقبل.