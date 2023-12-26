ألقوه في الطريق بعد تعذيبه.. حبس المتهمين بقتل مسجل خطر في دار السلام

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتعذيب مسجل حتى الموت بسبب سرقة هاتف محمول وعرضهم على الطب الشرعي.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المتوفي، أنه شاب في عقده الثالث، مصاب بكدمات وسحجات، وجروح قطعية، أثر ضربه بعصا، ومن المرجح وفاته نتيجة نزيف دموى حاد.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه تورط في سرقة هاتف محمول يخص أحد المتهمين فاتفقوا الثلاثة على استدراجه والتعدي عليه بعصا خشبية حتى الموت، ثم ألقوا به وهو ينازع الموت في الطريق حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

كانت تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا يفيد إخطار من المستشفى بوجود قتيل، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تم ضبط المتهمين، بعرضهم على النيابة التي قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.